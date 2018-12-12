Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО "Русского радио"

Сообщается, что моряк чувствует себя бодро и даже ходит без костылей, несмотря на то, что в его ноге досих пор находится осколок.

Самый молодой из пленных Россией украинских моряков 18-летний Андрей Эйдер, который находится в московском СИЗО "Матросская тишина", добился отключения в его камере "Русского радио".

Об этом сообщила правозащитница Александра Маркова, которая посетила сегодня моряка.

Она рассказала, что Андрей чувствует себя бодро и даже ходит без костылей, несмотря на то, что в его ноге досих пор находится осколок.

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"И да, "Русское радио" сегодня же ему заменили на "Европу плюс". После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги", - написала правозащитница.

Её коллега Мария Куракина, которая также побывала в "Матросской тишине2 рассказала о состоянии другого пленного - 24-летнего Андрея Артеменко. По её словам, у него осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза.

"Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше. Как подобает военному, держится бодро, подтянуто. Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу", - написала Куракина.

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Она также сообщила, что к Андрею приходила какая-то женщина, которая предствалась адвокатом, не назвав своего имени, оправдав это тем, что "фамилия ее слишком сложная для восприятия".

"Предупредила подзащитного, как действовать в подобных ситуациях. Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе", - добавила правозащитница.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".