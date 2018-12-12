"В семье не без уродов": в МВД прокомментировали бегство в РФ харьковского экс-патрульного

В государстве-агрессоре собираются все подонки и все предатели, которые бегут из Украины, отметил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Один из бывших патрульных харьковской полиции, чтобы избежать срока за решеткой за взяточничество, сбежал в Российскую Федерацию.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк телеканала "Прямой" прокомментировал этот инцидент.

Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото)

"К сожалению, в семье не без уродов, и среди 130 тысяч порядочных честных и преданных своему делу и служению народу Украины завелась паршивая овца. Этот подонок действительно был задокументирован. В апреле он был уволен из рядов патрульной полиции и находился под следствием прокуратуры за вымогательство и взятку. Безусловно речь шла о вероятном тюремном сроке. Видимо, он принял для себя решение уехать в "Мордор"", - сказал Шкиряк.

По его словам, ничего в этом удивительного нет, поскольку в государстве-агрессоре собираются все подонки и все предатели, которые бегут из Украины. В том числе, такое наблюдается в течение последних лет.

"Сегодня мы заявили о том, что этот негодяй сейчас получил гражданство России. Бесспорно российская пропаганда будет использовать очередную антиукраинскую ересь. Безусловно они будут в привычном для них ключе со своей стороны, как в королевстве кривых зеркал, подавать эту информацию. Но истина одна. Эта паршивая овца, которая, к большому сожалению, некоторое время находилась в украинской патрульной полиции, была обнаружена и задокументирована. Сегодня он там", - рассказал Шкиряк.

Он подчеркнул, что это человеческий фактор.

"Мы гордимся теми 130 тысячами украинских полицейских, которые сегодня продолжают преданно служить делу и защищают права и свободы украинских граждан", - завершил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, бывший сотрудник патрульной полиции Харькова Денис Кучеренко, который вместе с подельниками отобрал с помощью шантажа автомобиль у мужчины, а также требовал у него "отступные", сбежал в РФ и получил российское гражданство.