Украина с начала года существенно сократила экспорт электроэнергии

Украина в январе-феврале этого года сократила экспорт электроэнергии на 36,1%, или на 654,7 млн. кВт/ч, – до 1 млрд. 159,7 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

В феврале Украина сократила экспорт электроэнергии на 40,6%, или на 374 млн. кВт/ч, – до 546,2 млн. кВт/ч - по сравнению с февралем 2007 года.

В январе-феврале экспорт украинской электроэнергии в Венгрию увеличился на 12% - до 615,1 млн. кВт/ч, в Молдавию - на 18,9%, до 464 млн. кВт/ч, в Словакию на 43,2% - до 57 млн. кВт/ч.

В то же время в указанный период Украина сократила экспорт электроэнергии в Румынию на 31,6% - до 23,6 млн. кВт/ч.

В сообщении Минтопэнерго указывается, что сокращение экспорта вызвано прекращением экспортных поставок в Беларусь, Российскую Федерацию и Польшу.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Молдову, Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляется ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

Украина в январе-декабре 2007 года сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или на 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, или на 24,9%, больше, чем в 2005 году.