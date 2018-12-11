Проверят прокуроров: в деле фигурантки кровавого ДТП в Харькове Зайцевой произошел громкий поворот

Еще во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой.

Харьковских прокуроров по делу Зайцевой должен проверить квалификационно-дисциплинарная комиссия. Жалобу подала представительница пострадавших в аварии Лариса Матвеева.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Еще во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. Это лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты, токсикологическое исследование, которое показало какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал) и обзор наркологом Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и невыполненное позу Ромберга. Все это в купе должно изучаться экспертами чтобы в конце сделать вывод", — говорится в сообщении журналистки.

Эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.

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"Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может ангажированность. Это и должна проверить комиссия", — подчеркнула журналистка.

По ее словам, результаты дополнительной экспертизы, которую назначили по требованию адвоката еще одного подсудимого Геннадия Дронова, будут зачитаны 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.