Удерживаемые в РФ украинцы получат ежемесячную финпомощь

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов.

Граждане Украины, которые незаконно удерживаются российскими оккупантами в Крыму, Донбассе и на территории России, смогут получить ежемесячную финансовую помощь от государства.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

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Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко".

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

Как сообщал УНИАН, матери пленного моряка со Львовщины выплатят 100 тысяч гривень помощи.