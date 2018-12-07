Матери пленного моряка со Львовщины выплатят 100 тысяч гривень помощи

Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета принял соответствующее решение.

Львовские городские власти выплатят матери захваченного в плен российскими оккупантами моряка Андрея Опрыско из Львовской области помощь в размере 100 тыс. грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня, 7 декабря, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о предоставлении единовременной материальной помощи матери пленного моряка - старшего матроса ВМС Украины Андрея Опрыско - Ольге Опрыско.

Андрей Опрыско (1971 года рождения) Является старшим матросом катера «Никополь». Родом из c. Надетичи Николаевского района Львовской области. Там проживает его мать.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.