В Почаеве одновременно уволились все почтальоны

Письма, пенсия и коммунальные квитанции десяти тысяч людей находятся под угрозой.

В городе Почаев на Тернопольщине все почтальоны уволились по собственному желанию. Люди недовольны тем, что их мизерная зарплата может еще уменьшиться из-за сокращения количества рабочих дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девять заявлений датированы одним днем, когда на почте объявили об изменении графика. "Сказали, что все", - констатирует руководитель Почаевского отделения связи Мария Нэк.

Почтальон Светлана пояснила, что упадет от чрезмерной работы, ведь теперь ее нужно делать быстрее, а зимой использовать старый служебный велосипед запрещает техника безопасности. Пешком же обойти 14 улиц на ее участке протяженностью почти двадцать километров нереально, а руководство предписывает еще и увеличить скорость движения. Если раньше по нормам ей выделяли две минуты на обслуживание одного человека, то теперь и их уменьшили. Но на самом деле, чтобы выдать человеку пенсию, женщина тратит минимум десять минут. "Вот прихожу, даю расписаться, насчитаю деньги, пересчитают, потому что она должна после меня пересчитать. Еще товара предлагаю, как говорят", - объясняет почтальон Светлана Хомич.

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Почтальоны жалуются, что из них сделали ходячие магазины. "Вот для бабки-пенсионера товар первой необходимости – кофе! Бабушка покупает таблетки от давления – мы ей кофе носим. Бабка получает пенсии полторы тысячи — бабка возьмет шоколадку за 21 гривну?", - объясняют они. Почтальоны тащат на себе сумки с бутылками масла и банками томатной пасты: "Я себе буду паковать в свой пакет, я знаю цену, буду людям предлагать". Младшему почаевскому почтальону Юле 26 лет, девушка, пакуя сумку, теряется в названии собственной профессии – грузчик, курьер, марафонец, инкассатор или продавец. "По нормативам должна быть сумка не более 7-8 килограмм", - говорит она. На практике же получается 15-килограммовая.

С ней отправляется на участок стаптывать свою обувь. Сапоги — это самая больная тема почтальонов. "Это нам дали сапоги, чтобы мы ходили зимой. Они скользкие. Стань на него в лед. У нас нет ни ледоходов, ничего", - говорит Оксана Гнатишин. О своих проблемах почтальоны говорили не раз, но их никто не слышит. "Нам доказывают, что мы ничего не носим, нет нагрузки у нас, потому что у нас мало газет. Посмотрите, пожалуйста, когда я его рассортирую, в какой поре я отсюда выйду. Ночь будет. Сократили один день – раз, зарплата вообще маленькая – два, ну и нет ни больничного, ни отпуска такого нет, ничего", - сетуют работники.

Районное почтовое руководство дает такие пояснения, что понять их не может, кажется, никто. "В малой заработной плате. Но каждый человек для себя определяет, вот моя зарплата меня тоже не устраивает. Я не могу сказать", - говорит директор Кременецкого Центра почтовой связи Петр Брык. Как и кто будет разносить пенсии, коммунальные квитанции, письма или газеты десяти тысячам жителей Почаева в конце декабре – неизвестно.