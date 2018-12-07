Нацкорпус провел акцию "Бой кремлевским оккупантам" у Администрации президента

Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Родион Кудряшов отметил, что вместо реальных мер против страны-агрессора применяются политические манипуляции.

Политическая партия «Национальный корпус» в пятницу, 7 декабря, провела акцию «Бой кремлевским оккупантам» в Киеве на улице Банковой у стен Администрации Президента Украины.

Участники акции требовали от Президента заблокировать работу российского бизнеса в Украине, разорвать дипломатические отношения и все договора с РФ, а также открыть уголовные дела против агентов российского влияния.

«Сегодня мы напомнили властям, что для прекращения деятельности российской экономической агентуры мы имеем все возможности. Вполне законными способами. И это будет сделано. И если властям не хватает для этого политической воли, то возникает вопрос: нужны ли вообще эти люди в руководстве нашей страны?», – заявил лидер партии, народный депутат Андрей Билецкий.

Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Родион Кудряшов отметил, что вместо реальных мер против страны-агрессора применяются политические манипуляции. В качестве примера такой манипуляции он привел введение военного положения через несколько лет после начала войны.

«Объявление военного положения, мы, националисты, требовали еще с 2014 года. Поэтому этот шаг сегодня тоже выглядит фикцией», - отметил Кудряшов.

В ходе акции активисты призвали украинцев поддержать их борьбу и присоединяться к массовому бойкоту услуг и товаров предприятий, связанных с российским капиталом.

Национальный корпус – правая политическая партия, созданная 14 октября 2016 года. Ее основой стали активисты общественной организации Гражданский Корпус «Азов» и бойцы полка «Азов».

По данным Госстата Украины, в 2017 году объем экспорта украинских товаров в Российскую Федерацию составил $3,9 млрд, объем импорта российских товаров в Украину – $7,2 млрд.