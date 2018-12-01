Во Львове открыли резиденцию Святого Николая (фоторепортаж)

Первыми посетителями резиденции стали воспитанники детских домов.

В субботу, 1 декабря, во львовском парке «Вознесение» традиционно открыли резиденцию Святого Николая.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Во время открытия резиденции дети и взрослые могли почувствовать новогоднюю атмосферу в сказочном доме и пообщаться со Святым Николаем. Первыми, кто смог посетить резиденцию Святого Николая и рассказать ему стихи и спеть песни, стали воспитанники детских домов Львовщины.

Детей ждали сладости и веселые забавы от аниматоров. Все дети, которые приедут в резиденции Святого Николая, могут оставить в его резиденции письма со своими желаниями и получить подарки.

Напомним, 7 декабря в центре Львова откроют традиционную Рождественскую ярмарку. Во время ярмарки на проспекте Свободы будет работать дом Николая.