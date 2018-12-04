Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой назначили дополнительную экспертизу

Экспертизу до 10 декабря должно провести Харьковское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Киевский районный суд Харькова в ходе очередного заседания в деле о смертельном ДТП на улице Сумской 4 декабря частично удовлетворил ходатайство защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы и назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении подозреваемой Елены Зайцевой.

Об этом передает корреспондент УНИАН из зала суда.

«Зайцева могла контролировать свои действия. Суд назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Находилась ли Зайцева в состоянии опьянения от наркотиков, должна выяснить экспертиза», - сказал судья, объявляя свое решение.

Экспертизу должно провести до 10 декабря Харьковское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Юлия Козырь - защитник Зайцевой - назвала ходатайство адвоката Дронова умышленным затягиванием процесса и требовала его отклонить. «На мой взгляд, все наши заседания уже давно должны были закончиться, и на сегодняшний момент никаких оснований затягивать этот процесс нет и быть не должно. В принципе, отчасти из-за этого тоже я возражала против ходатайства адвоката Перепелицы», - заявила она журналистам.

Такого же мнения придерживается и прокуратура.

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«Во время заседания решается вопрос о назначении экспертизы. Сторона обвинения возражала, что экспертиза не обоснована. Такие ходатайства - это затягивание судебного рассмотрения. Все данные об обстоятельствах, на которые ссылается сторона защиты Дронова, есть в уголовном производстве, стороной обвинения все доказательства предоставлены. Поэтому такие ходатайства мы обычно рассматриваем как затягивание судебного разбирательства», - сказал прокурор Валерий Бухан.

Следующее заседание суда назначено на 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.