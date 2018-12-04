Правоохранители возьмутся за сепаратистов в Одесской области - Луценко

Местных сепаратистов, которые будут призывать к силовому свержению власти и заявлять о российском Крыме и независимом Донбассе, будут жестко наказывать, заверяет генпрокурор.

Правоохранители возьмутся за местных сепаратистов в Одесской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе.

"Считаем особенно важным противодействие сепаратистским и антигосударственным действиям и призывам, которые, к сожалению, часто звучат в области, в том числе в некоторых районных СМИ. Любые антигосударственные вещи будут жестко наказываться. Чтобы объяснить, как, скажу: недавно на "112" канале была одна дама из одной политической организации, которая долго вещала, что украинские корабли не имели права заходить в российские воды Крыма. Такие заявления подпадают под статью о призывах к изменению территориальной целостности государства. Возбуждено уголовное производство, и эта дама будет отвечать", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, каждый имеет право критиковать власть, оценивать ее деятельность, "но недопустимо посягать на территориальную целостность государства, включая Крым и Донбасс и суверенные воды, а также призвать к силовому свержению власти, что предусмотрено еще одной уголовной статье".

Как заявил Луценко, все, кто только будет намекать на вышеупомянутые вещи, кто будет маневрировать, - "мы также умеем маневрировать".