В Кривом Роге мужчина переехал ногу парню за замечание о флаге СССР в его машине

Парень, заметив у мужчины на лобовом стекле запрещенную символику, вызвал полицию, однако владелец авто не хотел ожидать приезда правоохранителей и скрылся с места происшествия.

В Кривом Роге водитель наехал на ногу пешеходу и скрылся с места происшествия. Это произошло возле остановки общественного транспорта на микрорайоне Юбилейный автомобиль Audi, на лобовом стекле которого был замечен флажок СССР, наехал на ногу горожанину.

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Причиной такого поведения водителя стало то, что парень, заметив у него на лобовом стекле запрещенную символику, вызвал полицию, передает dv-gazeta.info. Владелец авто не хотел ожидать приезда правоохранителей и стремился быстрее сбежать с места происшествия. Молодой человек пытался преградить ему путь, но водитель сел за руль и начал движение, наехав на ногу парню.

В ожидании полицейских, 24-летний криворожанин пытался объяснить владельцу авто, что у него на лобовом стекле запрещенная Законом символика, но тот не хотел ничего слышать.

"Я служил в советской армии и имею на это полное право, - заявил водитель, - это моя частная собственность".

Затем он сказал парню «Отстань!», сел в машину и начал трогаться. Криворожанин сказал ему, что он вызвал полицию, но тот не собирался ждать и начал выезжать с парковки, наехав на ногу парню.

Водитель не остановился, чтобы помочь потерпевшему, а скрылся с места происшествия. Пострадавшего парня забрала карета скорой помощи. Его госпитализировали в пятую горбольницу.

Как сообщал УНИАН, законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.