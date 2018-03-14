Одесский облсовет выделил деньги на борьбу с сепаратизмом и терроризмом

Деньги, в частности, направят на повышение эффективности правоохранителей в борьбе с преступностью, сепаратизмом и терроризмом.

Одесский областной совет утвердил выделение на 2018 год более 81 млн грн в рамках комплексной программы «Безопасная Одесчина». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

Отмечается, что средства будут направлены для поддержки региональных структур ряда правоохранительных органов с целью повышения эффективности деятельности по недопущению подрыва основ государственного строя Украины, противодействия преступности и коррупции, проявлениям сепаратизма и терроризма, организации деятельности по охране общественного порядка, предупреждения совершения уголовных преступлений, стабилизации криминогенной обстановки в регионе и т. д.

В частности, предусмотрено 4 млн грн для прокуратуры Одесской области на приобретение горюче-смазочных материалов, специального оборудования и оплаты услуг по установке систем безопасности.

Также 5 млн грн запланировано для управления защиты экономики в Одесской области профильного департамента Нацполиции для приобретения транспортных средств, специальной техники на базе легковых автомобилей, средств специального назначения, организационной и компьютерной техники.

Более 1,7 млн грн направят для Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины на покупку геодезических приборов, дрона для осуществления дистанционной съемки больших территорий, а также лицензированных профессиональных программ.

Около 2 млн грн предусмотрено на обеспечение условий для выполнения задач личным составом воинской части 3012 Национальной гвардии Украины, который часто привлекается к охране общественного порядка в Одессе и Одесской области, несет службу в зоне проведения АТО.