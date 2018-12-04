ВР планирует приравнять людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

В законодательстве предлагается установить основные права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в закон "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в инвалидных колясках (№7486).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроект устанавливает, что к участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, лица, которые двигаются в инвалидных креслах, велосипедисты, погонщики животных.

Водитель обязан принимать все возможные меры по обеспечению безопасных условий для передвижения наиболее уязвимых участников дорожного движения - детей, людей с инвалидностью, велосипедистов и людей преклонного возраста.

Среди прочего, в закон предлагается внести новую статью 19-1 "Основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных".

Так, они имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода; ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

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Лица, которые передвигаются в инвалидных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направления движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посредине. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся велосипедистов.

Также устанавливается, что лица, которые двигаются в инвалидных колясках, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла; не перевозить грузы, мешающие управлению; не буксировать прицепы; не перевозить пассажиров.

При этом кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Как сообщал УНИАН, Минрегион определил параметры обустройства паркомест для людей с инвалидностью.