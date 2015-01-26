Количество пострадавших от обстрела Мариуполя возросло до 105 человек, 12 - в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате обстрела пророссийскими боевиками Мариуполя возросло до 105 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

«Докладывают - в больницы поступило в итоге 105 мирных жителя Мариуполя. 12 в тяжелом состоянии. Дай Бог всем выздоровления», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела террористами жилых кварталов на востоке Мариуполя погибли 30 мирных жителей.

Совет Безопасности ООН 24 января не смог согласовать заявление относительно обстрела Мариуполя, поскольку его заблокировала Россия. Сегодня, 26 января, вновь состоится заседание Совбеза ООН относительно обстрела террористами Мариуполя.

На 29 января запланировано внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, на котором будет обсуждаться обострение ситуации в Украине.