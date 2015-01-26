МВД призывает боевиков прекратить обстреливать Марьинку и Красногоровку, чтобы вывезти детей

МВД Украины призывает боевиков прекратить обстреливать Марьинку и Красногоровку, чтобы вывезти детей на санаторно-курортное лечение в Днепропетровскую область.

Об этом начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

«Боевики, не прекращая, уже несколько суток обстреливают "Градами" Марьинку и Красногоровку», - говорится в сообщении.

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«Милиция Донецкой области занимается отправкой детей из этих двух городов на санаторно-курортное лечение в Днепропетровскую область. Как только будет прекращен огонь, мы сможем вывезти детей», - отметил Аброськин.

«Обращаюсь к тем, кто отдает приказы обстреливать наши города. Знаю, вы отслеживаете мою страницу. Вывоз детей планируем на сегодня, с 9.00 до 12.00. Прекратите огонь, дети ни в чем не виноваты», - написал Аброськин и добавил: «Прошу содействия по обеспечению безопасности вывоза детей от наблюдателей миссии ОБСЕ».

По его словам, «обстрел продолжается. Детей пока вывезти не можем».