ОБСЕ требует немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Сербии Ивица Дачич приветствовал принятие декларации постоянными представителями 57 стран-членов в ОБСЕ во время сегодняшнего заседания Постоянного совета организации в Вене, в соответствии с которой страны-участницы организации призывают к немедленному прекращению огня в Украине и полной имплементации Минских соглашений.

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“Декларация подтверждает твердое убеждение всех 57 стран-участниц ОБСЕ, что вопрос прекращения насилия и военных действий на востоке Украины не может быть урегулирован на поле боя, а лишь за столом переговоров”, - подчеркнул Дачич.

Вместе с тем он призвал все стороны немедленно начать движение в направлении урегулирования ситуации и прекращения огня.

Также сербский министр призвал все стороны в полной мере использовать все инструменты ОБСЕ для урегулирования конфликта.

В декларации страны-члены ОБСЕ выразили “серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на протяжении последних дней на востоке Украины“ и призвали немедленно реализовать положения минских протокола от 5 сентября и меморандума от 19 сентября.

Также Постоянный совет ОБСЕ выразил полную поддержку специальному представителю организации по урегулированию ситуации на востоке Украины, послу Хайди Тальявини.

Страны-члены ОБСЕ “призывают всех подписантов Минских договоренностей как можно скорее провести встречу для достижения практического прогресса в полной имплементации положений Минских соглашений”.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрещение на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязываются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы продолжали нарушать режим прекращения огня, хотя несколько уменьшили количество обстрелов.

С 8 января 2015 г. боевики ужесточили обстрелы украинских силовиков и населенных пунктов на Донбассе.

РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме этого, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

19 января МИД Украины заявил, что Киев в полной мере выполняет Минские договоренности, и четыре долгих месяца ожидает их выполнения со стороны России и боевиков.