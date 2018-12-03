Праздник приближается: самые интересные места в Киеве, которые стоит посетить на Новый год (видео)

Праздничные мероприятия в столице будут проводиться с 15 декабря 2018 до 13 января 2019-го.

Зимние праздники приближаются, и пора подумать, где их провести. Предлагаем подборку мест, которые стоит обязательно посетить под Новый год.

Праздничные мероприятия в столице будут проводиться с 15 декабря 2018 до 13 января 2019-го. 19 декабря на Николая состоится открытие главной елки и новогодней ярмарки. Встреча Нового года в ночь на 1 января традиционно пройдет на Софийской и Михайловской площадях.

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В новогоднем городке на Контрактовой площади установят большие 3D-фигуры. Создадут их по мотивам картин известной украинской художницы Марии Примаченко. Также на Подоле установят сцену и новогоднюю елку высотой 20 метров.

С 14 декабря 2018-го до 20 января 2019-го года на территории ВДНХ пройдет фестиваль «Зимняя страна». Здесь развернется праздничная ярмарка, резиденция Деда Мороза и веселые горки. На Певческом поле с 21 декабря по 7 января состоится первый в Украине новогодний цитрусовый фестиваль.