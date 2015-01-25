Милиция усиленно патрулирует Мариуполь для предупреждения мародерства (видео)
01:21, 25 января 2015Общество
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Мариуполь усиленно патрулируют, чтобы защитить оставленное имущество от мародеров.
Мариуполь усиленно патрулируют / Фото УНИАН
Сейчас в Мариуполе несут службу 300 правоохранителей.
Об этом Общественному сказал руководитель областной милиции Вячеслав Аброськин.
Город патрулируют, потому что много людей вынуждены были покинуть собственное жилье и имущество, объясняет он.
«Мародеров в городе не зафиксировали», - говорит Аброськин.
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