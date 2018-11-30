Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал свое видео с высказываниями в адрес Филарета

Владыка Павел сказал, что сегодня ночью его предупредили об обысках, которые прошли днем в его доме в Бориспольском районе Киевской области.

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) не считает Киевский патриархат Украинской православной церкви конфессией и уверяет, что не занимался разжиганием межконфессиональной вражды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге.

Читайте такжеМинкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры

"У меня провели обыски, чтобы меня как наместника лавры компрометировать моментами, что якобы я являюсь человеком, который разжигает межконфессиональные отношения. Я хотел бы спросить Службу безопасности, которая действует по указу президента Украины: что такое конфессия? Это не Филарет, это не Макарий. Это если бы я что-то сказал в сторону иудеев, мусульман, католиков, то это было бы другое. Но я этих людей очень уважаю", - сказал он.

По словам настоятеля, минувшей ночью ему сообщили, что сегодня же будут обыски в его доме, а также в лавре и в его хозяйстве. Он заверил, что уже давно, с 2013 года, не проживает в доме, где был проведен обыск, а живет в лавре.

Также он упомянул о видео, в котором высказывался в адрес предстоятеля УПЦ КП Филарета.

"Если сегодня идут разборки, что я якобы оскорбил Михаила Денисенко (Филарета - УНИАН), то я его не оскорбил, а сказал слова Священного писания: если человек разделяет церковь, благословляет людей на братоубийственную войну, он является сыном дьявола. Не больше - не меньше. Я эти слова сказал", - отметил владыка Павел.

Также он уверяет, что не соответствует действительности тот факт, что якобы он плохо относится к Вселенскому патриарху Варфоломею.

"Я патриарха Варфоломея уважал и уважаю. Я молился за него до поры до времени... Он делает плохие поступки, разделяет в церкви народ", - добавил настоятель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам пресс-секрераря Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николая Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла.

Он отметил, что продолжается досудебное расследование этого уголовного производства, которое внесено прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).