Украинского политзаключенного Клыха направят в туберкулезную больницу

Согласно информации российской стороны, в настоящее время состояние здоровья Клыха оценивается как удовлетворительное.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в декабре направят в туберкулезную больницу для "проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения".

Об этом сообщается на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации.

Отмечается, что председатель СПЧ Михаил Федотов проинформировал уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову о соблюдении прав человека и условиях содержания в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России украинцев Руслана Кондратюка, Андрея Морозова и Клыха.

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На сайте размещены отсканированные письма на имя Денисовой от 28 ноября.

Так, касательно Клыха сообщается, что он состоит под диспансерным наблюдением по имеющимся хроническим заболеваниям, в рамках которого ему проводятся клинико-лабораторные и инструментальные обследования, его консультируют врачи.

В совете отмечают, что за время отбывания наказания Клых неоднократно обращался за медицинской помощью, которую получал в амбулаторных и стационарных условиях медицинской части учреждения и филиала "Психиатрическая больница" медико-санитарной части №74 ФСИН.

"В настоящее время состояние здоровья Клыха оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников", - говорится в письме.

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В то же время сообщается, что "для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения пациент 5 декабря 2018 года будет направлен в филиал "Туберкулезная больница №1" федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний".

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Украинца содержат в колонии в Челябинской области.