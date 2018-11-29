"Автор" объяснила появление у нее видео с моментом тарана украинских кораблей россиянами

Журналисты пообщались с Ольгой Сурковой, которую в сети обвиняют в работе на спецслужбы РФ.

Россиянка Ольга Суркова, которая первой выложила на Youtube видео с тараном украинских кораблей и нецензурной лексикой российских моряков, утверждает, что получила эту запись случайно.

Видео было распространено на Youtube-канале Otvertka74. Одним из главных вопросов этой оперативной запись остается то, как она оказалась в открытом доступе. Как выяснили пользователи Сети, аккаунт, с которого все началось, принадлежит Ольге Сурковой – женщине из Челябинска, которая переехала в Крым и занимается созданием сайтов. В своем Facebook россиянка хвасталась, что "проснулась знаменитой" после того, как случайное видео залила на видеохостинг, передает ТСН.

Тем временем в соцсети утверждают, что женщина получила видео от российской ФСБ, в которой якобы служит ее брат, и через нее просто осуществили вброс записи в информационное пространство. Также писали, что Ольга самовольно поселилась в Крыму в доме, который был брошен украинцами, выехавшими с полуострова из-за аннексии.

Поэтому журналисты ТСН связались с Сурковой. Ольга утверждает, что эта запись активно передавалась между российскими пользователями Viber и в конце концов дошла до нее.

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"Это сообщение много кому поступало на Viber. Мне прислал знакомый из Челябинска, который, как и я, очень далек от всех событий. Это даже не из Крыма пошло. Все друзья знают, что я переехала, и постоянно пишут, если какая-то информация появляется, они переживают. Я так понимаю, что это видео распространялось как лесной пожар – все друг другу перебрасывали и перебрасывали. Дошло до меня. Я хотела послать родителям, чтобы за меня не волновались, решила предупредить, что вот такое сейчас есть. По Viber не пересылалось. Я забросила в Youtube и переслала им ссылку. У меня аккаунт в Youtube очень и очень простой, там три дровосека в подписчиках. Как это стало известным, как разлетелось на весь мир до утра, я не знаю", - утверждает Суркова.

Почему никто не выложил это видео на видеохостинг или в соцсети до нее, Ольга не знает. Предполагает, что помешал формат видео, которое якобы напрямую на Youtube не заливалось, а только после конвертации.

"Моя беда, как я в эту историю попала, что я владею технологиями, и я просто его перевела в другой формат. Никто до меня не мог опубликовать видео на youtube, оно не публиковалось", - говорит женщина.

Кроме того, Ольга опровергла информацию, которая появилась в Сети, что она якобы самовольно поселилась в доме людей, которые выехали с полуострова. Женщина говорит, что живет не в доме, а в однокомнатной квартире и регулярно платит хозяевам за аренду. Также Суркова отрицает, что ее брат служит в ФСБ. По ее словам, такой вывод могли сделать из-за фото в форме, которые брат выложил в соцсети, однако это, по утверждению Ольги, не форма спецслужб.

"Он охотник. У него есть фото в форме – присмотритесь, он же без погон. Это охотничья одежда", - говорит Ольга.

Также Суркова уверяет, что жить в Крыму мечтала давно и ее переезд не связан с аннексией.

"Влюблена в Крым и хочу жить на полуострове, чьим бы он не был. Если бы он был украинским, я бы оформляла все документы, чтобы переехать в другую страну, и язык выучила бы. Но сейчас реалии такие, что я с российским паспортом сюда приезжаю как гражданка России свободно. Изменятся реалии – я буду выполнять все условия, потому что хочу жить здесь, в Крыму", - рассказала россиянка.