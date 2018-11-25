В Житомире готовят к выпуску автобусы, которые утром не вышли на маршруты из-за гололеда

Сейчас в городе готовят к выпуску коммунальные автобусы на два маршрута.

В Житомире сейчас готовят к выпуску на линии коммунальные автобусы, которые утром не вышли на маршруты из-за сильной гололедицы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского горсовета Роман Мусийчук.

"По движению транспорта, докладываю. В 9 часов были выпущены коммунальные автобусы на линию, но с большим обледенением движение автобусов, как и других участников дорожного движения были крайне сложными. Улица Покровская превратилась в каток. Водители сообщали, что продолжать движение не представляется возможным, ведь автобусы просто носило, что было огромной угрозой создания аварийных ситуаций. Поэтому, было принято решение в связи с обстоятельствами, которые не зависят от нас вернуть весь транспорт в автобусный парк, людей которые на то время были на остановках некоторые автобусы, которые следовали в парк подвозили к ( улицы -УНИАН) Ольжича. Таким образом мы попытались работать, в отличие от других перевозчиков", - написал Мусийчук.

По его словам, сейчас в городе готовят к выпуску коммунальные автобусы на два маршрута.

"Довожу следующее, что сейчас, готовим к выпуску на линию все автобусы предприятия ( КП "ЖТТУ"- УНИАН) на маршруты 53 и 53 а, вывоз пассажиров будет обеспечен. Имею большую надежду на то, что завтра и в дальнейшем коммунальные службы города будут функционировать должным образом, для предотвращения таких ситуаций",- отметил Мусийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Житомире из-за очень сильной гололедицы на маршрут не вышли коммунальные автобусы КП "ЖТТУ".