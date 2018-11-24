Латвия поддерживает усилия Украины по международному признанию Голодомора геноцидом украинцев

Десять лет назад Латвия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявляет, что его страна поддерживает усилия Украины, направленные на признание международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Латвии сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Вейонис заявил, что его визит в Украину в День памяти жертв Голодомора является символическим.

"Мы чтим память жертв Голодомора. Как и Украина, Латвия пострадала от преступлений режима Сталина. Поэтому мы поддерживаем усилия Украины, направленные на установление исторической справедливости и достижение международного осуждения геноцида против народа Украины", - подчеркнул он.

Вейонис напомнил, что Латвия в 2008 году признала Голодомор геноцидом, совершенным против украинского народа.