Черная пятница по-украински: журналисты показали, наблюдается ли ажиотаж в магазинах (видео)

В Украине - тоже черная пятница, на некоторые товары скидки достигают 50%.

Журналисты проверили, есть ли ажиотаж в магазинах Украины в связи с черной пятницей.

Читайте такжеЧерная пятница в Украине: как не попасть в руки мошенников

Для нас, украинцев, это свежая традиция. Есть ли ажиотаж, есть ли повод выстраиваться в длиннющие очереди за нужными товарами, говорится в сюжете ТСН.

Больше всего подешевели спортивные товары: там -50%. Продавцы уверяют, что завышать цены перед черной пятницей уже перестали, поэтому цены реальные.

Ранее УНИАН сообщал, что одна из самых распространенных схем, которой пользуются не только в черную пятницу – ненастоящее снижение цены. Суть в том, что накануне распродажи магазин поднимает цены на товар. То, что вчера стоило 100 грн, сегодня стоит 130 грн, а в черную пятницу будет стоить те же сто гривень или даже больше. Если покупатель не обращал внимание на цену данного товара за месяц-неделю до распродажи, он не может знать о мошенничестве.