Черная пятница: как обманывают покупателей в Украине (видео)
Черная пятница во всем мире - это день скидок и безумных распродаж. А вот в Украине, как всегда, у торговых сетей - свой путь.
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Путь продажи товаров по повышенным ценам, просрочки и брака, а также банальной некондиции - которая в этот день сбывается лучше.
Как обманывают покупателей в день скидок, и можно ли действительно сэкономить, узнали журналисты программы "Гроші".
Одна из самых распространенных схем, которой пользуются не только в Черную пятницу – ненастоящее понижение цены. Суть в том, что накануне распродажи, магазин поднимает цены на товар. То, что вчера стоило 100 грн, сегодня стоит 130 грн, а в Черную пятницу будет стоить те же сто гривен, или даже больше. Если покупатель не обращал внимание на цену данного товара за месяц-неделю до распродажи, он не может знать о мошенничестве.
Продавцы подтасовывают цены и создают видимость масштабных распродаж. В большинстве случаев маркетологи пытаются сбыть неликвид.
Эксперты отмечают, что для того, чтобы в Черную пятницу не купить ничего лишнего, лучше заранее составить список необходимых вещей.