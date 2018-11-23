Черная пятница: как обманывают покупателей в Украине (видео)

Продавцы подтасовывают цены и создают видимость масштабных распродаж.

Черная пятница во всем мире - это день скидок и безумных распродаж. А вот в Украине, как всегда, у торговых сетей - свой путь.

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Путь продажи товаров по повышенным ценам, просрочки и брака, а также банальной некондиции - которая в этот день сбывается лучше.

Как обманывают покупателей в день скидок, и можно ли действительно сэкономить, узнали журналисты программы "Гроші".

Одна из самых распространенных схем, которой пользуются не только в Черную пятницу – ненастоящее понижение цены. Суть в том, что накануне распродажи, магазин поднимает цены на товар. То, что вчера стоило 100 грн, сегодня стоит 130 грн, а в Черную пятницу будет стоить те же сто гривен, или даже больше. Если покупатель не обращал внимание на цену данного товара за месяц-неделю до распродажи, он не может знать о мошенничестве.

Продавцы подтасовывают цены и создают видимость масштабных распродаж. В большинстве случаев маркетологи пытаются сбыть неликвид.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы в Черную пятницу не купить ничего лишнего, лучше заранее составить список необходимых вещей.