Пленило мир, но сделано в Украине: мастер из Львова выпускает чудо-изделия из стекла (видео)

Львовянин славится изделиями из стекла, которые стали популярными за рубежом.

Журналисты наведались в единственное место в стране, где профессионально учат стеклодувному искусству - Львовскую академию искусств.

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Расспросили мастера, который получает заказы со всего мира, в чем секрет популярности стекла. А еще попытались собственноручно изготовить прозрачные изделия, говорится в сюжете ТСН.

На самом деле, говорит Тарас Зиндра, из стекла можно изготовить что угодно: "Это может быть в доме стена, это может быть люстра, это может быть бассейн оформлен, посуда авторская".

Именно поэтому у мастера на стеклянные изделия идут заказы со всего мира.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы. Свою технику художник оттачивал более двадцати лет. Он самостоятельно заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы.