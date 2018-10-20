В Житомире художник создает 3D-шедевры из соломы (фото, видео)
На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы. Свою технику художник оттачивал более двадцати лет. Он самостоятельно заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы.
Преподаватель физкультуры по образованию и художник по призванию. Уже 20 лет Николай Климович создает уникальные 3Д картины, передает 24 канал.
А делать их не так просто – нужна специальная солома, которую необходимо подготовить для работы. Говорит: лучше всего для картин подходит ржаная или пшеничная солома. Ее художник сначала специально разрезает на куски, варит и только потом делает основу будущих картин.
"Эта солома уже пригодна к тому, чтобы ее расцеплять с помощью утюга. Я расцепляю ее на полоски, разглаживаю, тогда приклеиваю друг к другу, и получается такое себе соломенное поле", – сказал художник Николай Климович.
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Больше всего художник любит историческую тематику, особенно периода Киевской Руси. Образы ищет в "Повести временных лет" Нестора-летописца. На изготовление одной объемной композиции художник тратит не меньше, чем полтора года.
"Детали настолько маленькие, что я использую обычный медицинский шприц, потому что даже скальпелем не можно взять такие маленькие детали. Бывает такое, что я могу две недели над ней (деталью – ред.) работать, например, головой казака", – рассказал художник.
Но учительское прошлое не дает о себе забыть. Правда, преподает он уже не спортивные нормативы, а искусство. В местной академии обучает творить шедевры аж 40 детей.
Все картины мастера объемные – имеют несколько планов. Сейчас художник работает над композицией, которая символизирует современное время – военный конфликт между Украиной и Россией.
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"Почему двуглавый змей? Потому что герб России – это двуглавый орел. Сел на территорию Украины, которая в большом отчаянии, и уничтожает ее. Но вот есть украинский воин, который ведет борьбу", – сказал Климович.
В общем в творческом наследии Николая Климовича 100 уникальных работ.