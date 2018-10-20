В Житомире художник создает 3D-шедевры из соломы (фото, видео)

В общем в творческом наследии Николая Климовича 100 уникальных работ.

На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы. Свою технику художник оттачивал более двадцати лет. Он самостоятельно заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы.

Преподаватель физкультуры по образованию и художник по призванию. Уже 20 лет Николай Климович создает уникальные 3Д картины, передает 24 канал.

А делать их не так просто – нужна специальная солома, которую необходимо подготовить для работы. Говорит: лучше всего для картин подходит ржаная или пшеничная солома. Ее художник сначала специально разрезает на куски, варит и только потом делает основу будущих картин.

"Эта солома уже пригодна к тому, чтобы ее расцеплять с помощью утюга. Я расцепляю ее на полоски, разглаживаю, тогда приклеиваю друг к другу, и получается такое себе соломенное поле", – сказал художник Николай Климович.

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Больше всего художник любит историческую тематику, особенно периода Киевской Руси. Образы ищет в "Повести временных лет" Нестора-летописца. На изготовление одной объемной композиции художник тратит не меньше, чем полтора года.

"Детали настолько маленькие, что я использую обычный медицинский шприц, потому что даже скальпелем не можно взять такие маленькие детали. Бывает такое, что я могу две недели над ней (деталью – ред.) работать, например, головой казака", – рассказал художник.

Но учительское прошлое не дает о себе забыть. Правда, преподает он уже не спортивные нормативы, а искусство. В местной академии обучает творить шедевры аж 40 детей.

Все картины мастера объемные – имеют несколько планов. Сейчас художник работает над композицией, которая символизирует современное время – военный конфликт между Украиной и Россией.

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"Почему двуглавый змей? Потому что герб России – это двуглавый орел. Сел на территорию Украины, которая в большом отчаянии, и уничтожает ее. Но вот есть украинский воин, который ведет борьбу", – сказал Климович.

В общем в творческом наследии Николая Климовича 100 уникальных работ.