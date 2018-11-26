Сегодня Православная Церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста

26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, мощи Златоуста вернули Константинопольской церкви.

Сегодня, 26 ноября, Православная Церковь торжественно вспоминает архиепископа Константинопольского, святителя Иоанна Златоуста. Предлагаем вспомнить, как жил и чем знаменит Иоанн Златоуст, как отмечают этот день сегодня и главные традиции и приметы, связанные с известным святителем.

Именно в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над взяточниками и обманщиками. Его последние слова перед смертью «Слава Богу за все!», сказанные в изгнании в страшных физических муках, стали настоящим символом веры и несокрушимости. Наследием Иоанна Златоуста интересуются не только верующие христиане, но и светские ученые и литераторы.

Что известно о Иоанне Златоусте

Будущий святитель родился в Антиохии около 347 года. Воспитывала Златоуста его мать Анфуса. Уже с раннего детства Иоанн обратился к углубленному изучению Священного Писания. Когда умерла Анфуса, он принял монашество. После этого четыре года Иоанн провел, живя в пустыне, где написал труд «Против тех, кто вооружается на ищущих монашество» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудриєм монашеской жизни». Два года он соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере, а после – посвятил себя созданию новых богословских сочинений.

Уже в 386 году Иоанн был посвящен в сан пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Иоанн оказался блестящим проповедником. Двенадцать лет, почти день в день, он проповедовал в храме. В 397 году Иоанна поставили на константинопольскую кафедру в качестве патриарха. Но вскоре он оказался втянутым в конфликт с женой императора. Суд постановил лишить власти Иоанна и за оскорбление императрицы казнить. Но впоследствии казнь была заменена изгнанием. Интересно, что той же ночью у императрицы умер единственный ребенок, а в Константинополе произошло землетрясение. Поэтому испуганная Евдоксия попросила императора срочно вернуть Иоанна.

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Впрочем, в марте 404 года состоялся собор, который постановил изгнать Иоанна, поэтому он обратился за помощью к Папе Римскому. Зимой 406 года Иоанн был прикован болезнью к кровати. В это время из столицы пришел приказ перевести его в глухой Пифиунт. Истощенный болезнями Златоуст, в сопровождении конвоя, три месяца совершал свой последний переход, подвергаясь пыткам и жестокому обращению со стороны стражи. Приняв Святые Тайны, он, со словами «Слава Богу за все!» скончался в 407 году.

Известно, что в ходе Четвертого крестового похода в 1204 году мощи святителя были вывезены из Константинополя в Рим, а 26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, были возвращены Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова и хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Традиции в день Иоанна Златоуста

Со Златоуста еще со времен Киевской Руси начиналась пельменная пора. Считалось, что начинались сильные морозы, поэтому пельмени можно было замораживать без опасения. Хозяйки делали большое количество теста и фарша из мяса, грибов или рыбы. По традиции, пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски. Затем их замораживали на улице и ссыпали в мешки на хранение.

Кроме того, считалось, что мороз на Златоуста - это злое божество, которого зовут Зюзя. Его представляли стариком с длинной густой бородой. К чему прикоснется Зюзя своим посохом – якобы моментально превращалось в льдинку. Крестьяне просили Зюзю, чтобы сильно не бушевал в этот день, чтобы не морозил землю, дал трудовым людям отдохнуть от повседневных забот и насладиться зимними днями.

26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над взяточниками и обманщиками. Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано утром в этот день, выведет на чистую воду любой обман и защитит от него человека в дальнейшем.

Приметы в день Иоанна Златоуста

Считается, если на Златоуста отправиться в путешествие, то оно будет удачным. Удачными будут и люди, у которых имя начинается на букву «И». В этот день также советуют лечить нарушения речи у детей. Любые осадки 26 ноября предвещают богатый урожай в следующем году. Среди других примет известны следующие:

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Порывистый ветер 26 ноября затихает только к вечеру - в ближайшие дни ожидается потепление,

Млечный путь отлично просматривается - жди холодную погоду,

Звезды 26 ноября мерцают ярко - жди снежной и ветреной погоды.

Молитвы Иоанна Златоуста

Молитва первая святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольском

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данная тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко знание от тебе поучается. Ты еси отроком - послушания образ, юным - целомудрия светило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воздержания правило, молящимся - вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим - ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим правления мудраго образ, правды ревнителям - дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым - терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем воедино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всякую гордость и зависть, нас раздирающия, да во мнозех удех едино тело церковное будем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольском

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.