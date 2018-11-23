В Киеве готовятся к спектаклю по мотивам пьесы Сенцова (видео)

Премьера для широкой публики запланирована на 7 декабря.

В Киеве продолжаются репетиции спектакля по мотивам пьесы украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Часть денег с показа спектакля планируют передать в поддержку украинских политзаключенных и их семей.

Пьеса, которую Олег Сенцов написал еще на свободе, - это антиутопия, где у десятка персонажей нет имен - только номера. В их мире все подчинено одному богу «Нулю», но персонажи решили попробовать сломать систему.

Для широкой публики премьера в Киеве запланирована на 7 декабря. На предпремьерные дни пригласили дипломатов, семьи политзаключенных и гражданских активистов.

Как сообщал УНИАН, украинский кинорежиссер Олег Сенцов осужден в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинский, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».

С требованием немедленно освободить Сенцова к России неоднократно обращались международные организации, западные правительства, художники и активисты во всем мире.