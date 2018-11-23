Львовский хакер взломал тысячи компьютеров в 50 странах мира (фото)

С помощью вируса хакер удаленно управлял компьютерами других людей.

Киберполиция разоблачила хакера со Львовщины, который с помощью вирусного программного обеспечения "заразил" почти две тысячи компьютеров в 50 странах мира.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, вирус помогал получать удаленный доступ к компьютерам.

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"В частности – возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео с встроенных или внешних камер", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в полиции, вирус DarkComet имеет мониторинг нажатых клавиш, монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял злоумышленнику возможность удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединение с управляющей машиной.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого 42-летнего львовянина провели обыск. Были изъяты зараженный вирусом ноутбук и компьютер, также обнаружена админ-панель доступа к зараженным вредоносным программным обеспечением компьютерам, их установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Всю технику направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, киберполиция задержала мужчину, который насиловал двух несовершеннолетних дочерей для съемок порно.