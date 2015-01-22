Под охрану взяты все стратегические объекты Харьковской области - МВД

По словам начальника отдела общественной безопасности Харьковского горуправления милиции Сергея Бирбасова, на территории Харьковской области расположены 42 особо важных объекта.

"Среди них - предприятия оборонного комплекса, здания органов государственной власти, суды, объекты жизнеобеспечения населения. Все указанные объекты взяты под общую охрану милиции и Национальной гвардии Украины", - подчеркивается в сообщении пресс-службы МВД.

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Кроме этого, правоохранители обеспечили круглосуточную охрану мостов и путепроводов стратегического назначения, расположенных на территории Изюмского и Купянского районов Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, на всей территории Украины усилили меры противодействия терроризму.