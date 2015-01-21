На Харьковщине задержали членов группировки "Слобожанское казачество", торгующих оружием

В пос. Высокий Харьковского района Харьковской области вчера в рамках антитеррористических мероприятий задержаны 5 членов организованной преступной группы, которые занимались изготовлением и торговлей оружием и боеприпасами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте такжеКомандующий Сухопутных сил США в Европе: Нет сомнений, что боевиков вооружает Россия

По его словам, члены преступной группы были задержаны вечером 20 января.

Аваков отметил, что преступники занимались изготовлением и сбытом гранат Ф-1, самодельных взрывных устройств и патронов.

В ходе проведенных обысков у них было изъято 38 гранат Ф-1, около 3 тысяч патронов, а также автоматы и винтовки.

По словам Авакова, в рамках открытого уголовного производства по ст. 263 (незаконное хранение и распространение оружия) УК Украины у преступников была проведена оперативная закупка патронов и гранат.

По словам министра, члены преступной группы позиционируют себя как региональное общественное объединение «Слобожанское казачество».

Читайте такжеДля харьковского теракта использовали самодельную взрывчатку на дистанционном управлении - прокуратура

«Я не исключаю, что следствие докажет, что эта группа участвовала в ряде террористических актов в Харьковской области», - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Харькове участились случаи террористических действий. Последний случай произошел 19 января - возле здания Московского райсуда Харькова произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Предварительная квалификация преступления - террористический акт. В связи с терактом все правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.