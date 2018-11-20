Украинцы лучше всего среди исторических личностей относятся к Хмельницкому – опрос

На втором месте среди предпочтений украинцев является Михаил Грушевский.

Украинцы среди исторических фигур лучше всего относятся к гетману Богдану Хмельницкому, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

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Позитивное отношение к Хмельницкому выразили 73% респондентов. 68% опрошенных хорошо относятся к историку, председателю Центральной рады Украинской центральной рады Михаилу Грушевскому.

Согласно исследованию, 47% и 43% имеют положительное отношение к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу и царю Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К председателю Организации украинских националистов Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно – 34%), председателю Директории УНР Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся 30% респондентов.

В группе «Рейтинг» отметили, что опрос проводился среди 2000 совершеннолетних респондентов путем личного формализованного интервью в период с 20 по 29 октября. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.