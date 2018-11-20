В Украине на треть выросло число граждан, которые признают Голодомор геноцидом – социологи

Сейчас 79% граждан считают, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

За восемь лет в Украине на треть увеличилось число граждан, которые признают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 20 по 29 октября.

Согласно результатам опроса, 79% граждан считают, что Голодомор 1932-33 гг. в Украине был геноцидом украинского народа.

Такое утверждение разделяет абсолютное большинство жителей запада и центра страны (92% и 83% соответственно) и относительное большинство юга и востока (69% и 67%).

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По результатам опроса, более склонны поддерживать этот тезис жители сел, молодые и украиноязычные респонденты.

В пресс-релизе отмечается, что в долгосрочной динамике с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом, увеличился на треть.

Социологическая группа «Рейтинг» опросила 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН ранее, согласно опросу, проведенному Социологической группой «Рейтинг» с 20 по 29 октября, более 60% граждан считает, что Украина должна продолжать добиваться международного признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом.