Большинство экспертов считают, что после Майдана в Украине так и не состоялась «перезагрузка» системы власти - опрос

Также эксперты уверены, что в Украине нет системной борьбы с коррупцией, не проведена деолигархизация политики и экономики и не достигнут экономический рост.

Большинство экспертов считают, что после Майдана в Украине так и не состоялась «перезагрузка» системы власти.

Об этом говорится в результатах опроса 80 украинских экспертов относительно оценки событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 12-18 ноября.

Согласно результатам опроса, 50 экспертов считают, что главной целью Майдана, которая до сих пор так и не была реализована, является «перезагрузка» системы власти и обновление принципов ее деятельности, приход качественно новых элит и люстрация старых.

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Кроме того, 36 экспертов уверены, что в Украине нет системной борьбы с коррупцией; 22 эксперта указали, что не проведена деолигархизация политики и экономики, столько же респондентов отметили, что не понесли наказания представители предыдущего режима за их должностные преступления и преступления против Майдана.

Отсутствие реформирования правоохранительных органов и судопроизводства указали 24 эксперта, и 21 эксперт отметил, что в Украине не достигнут экономический рост.

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Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 12-18 ноября 2018 года провел опрос экспертов, посвященный оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее. Для сравнения используются результаты экспертного опроса «Четвертая годовщина Майдана», который Фонд «Демократические инициативы» проводил 15-18 ноября 2017 года; результаты экспертного опроса «Третья годовщина Майдана», проведенного 11-18 ноября 2016 года; экспертного опроса «Вторая годовщина Майдана», проведенного 15-18 ноября 2015 года, и экспертного опроса «Годовщина Майдана», проведенного 13-18 ноября 2014 года.