Впервые за 10 лет в Киеве проходят масштабные учения спасателей (видео)

Общегородская система оповещения задействована не будет, а сирену включат только на объектах, где пройдут тренировки.

Впервые за 10 лет в Киеве 20-22 ноября проходят масштабные командно-штабные учения спасательных служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

Отмечается, что развернуть обучение спасатели планируют лишь на отдельных объектах, чтобы не мешать жителям Киева. Они отработают, как действовать в непогоду и при аварии на химически-опасном объекте, проверят готовность спасательных служб к поломке ТЭЦ и отключение от тепла районов, а еще план эвакуации людей во время подтопления города.

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Общегородская система оповещения, по их словам, привлечена не будет – сирену включат только на объектах, где будут проходить тренировки. Киевлян просят не обращать внимания на звук сирены и на большое количество спасательной техники.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на каждом из объектов, где будет проходить отработка практических заданий, 20 ноября планируется привлечь от 70 до 160 человек и 12 единиц техники, 21 ноября - от 8 до 79 человек и 7 единиц техники, 22 ноября – от 23 до 170 человек и 8 единиц техники.