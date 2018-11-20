На Тернопольщине сотня «евробляхеров» усложняет движение на Подволочиском шоссе (видео)

Участники акции протеста с 9 ч утра расположили свои автомобили по 5-7 в ряд на каждой из 4-ех полос трассы с определенным промежутком.

На Тернопольщине свыше 100 автомобилей на «евробляхах» затрудняют движение на Подволочиском шоссе, которое расположено к востоку от Тернополя и ведет к столице.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста с 9 ч утра расположили свои автомобили по 5-7 в ряд на каждой из 4-ех полос трассы с определенным промежутком, поэтому водителям, которые едут Подволочиским шоссе, приходится двигаться «змейкой», обходя препятствия.

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Вдоль своих автомобилей протестанты поставили конструкции из шин. Над автомобилями возвышаются флаги с символикой объединения «Авто Евро сила», в частности ячеек из Тернополя и Кременца.

В машинах включены аварийные огни, также позади них на дороге стоят аварийные треугольники.

Водители говорят, что акция протеста является бессрочной: пока в Верховной Раде не отменят коэффициент возраста в расчете стоимости акциза для купленного за рубежом автомобиля.