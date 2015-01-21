Во Львове убили известного бизнесмена

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 20 января, в 20.20, на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на улице Зеленой во Львове неизвестные выбросили из салона автомобиля Volkswagen Passat B6 серого цвета тело мужчины, после чего уехали с места происшествия.

Следственно-оперативная группа милиции установила, что у мужчины огнестрельное ранение грудной клетки. Погибшим оказался 56-летний львовянин, который занимался бизнесом.

Читайте такжеНа Львовщине задержали мужчину, который заказал убийство своего бизнес-партнера за $5 тысячКак сообщает ЗИК со ссылкой на источники в МВД, убитым оказался бизнесмен Феликс Брославский. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители устанавливают мотивы преступления и причастных к нему лиц. Проводится также розыск автомобиля, из которого выбросили тело бизнесмена.