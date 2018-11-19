Успех для Раков и предупреждение для Рыб: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Раки приблизились к мечте, а Овны могут рассчитывать на улучшение своего материального положения, говорится в гороскопе на неделю.

Астрологи составили гороскоп на неделю 19-25 ноября для всех знаков Зодиака.

Что сулят звезды, читайте в гороскопе "Фактов". Подсказки звезд помогут принять правильное решение.

ОВЕН. Вполне можете рассчитывать на улучшение своего материального положения. При этом вам не придется прикладывать каких-то особых усилий — ведущую роль сыграет удачное стечение обстоятельств. В личной жизни будьте смелее.

ТЕЛЕЦ. Активность следует проявить только в тех вопросах, которые действительно требуют незамедлительного решения. Все остальное может подождать. Вам сейчас необходимо собраться с силами, поразмыслить над ошибками, допущенными ранее, и поискать пути их исправления.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время выдвинуть свои требования деловым партнерам, которым вы постоянно шли на уступки. Возможно, они будут крайне удивлены таким поворотом событий, но вы должны твердо отстаивать свои права и точку зрения — имеете все шансы на успех.

РАК. В настоящее время вы приблизились к своей мечте, осталось сделать последний, самый важный шаг. Все получится, если не станете преувеличивать возникающие на пути препятствия, делая из мухи слона. Девизом вашим сейчас должны стать спокойствие и терпение.

ЛЕВ. Прежде чем подписывать какие-либо документы, несколько раз проверьте написанное, поскольку не исключен риск попасть в крайне неприятную ситуацию по незнанию или неосторожности. Ваша личная жизнь не лишена романтизма, что не может не радовать.

ДЕВА. Смело можете вернуться к проектам, начатым ранее. И хотя еще недавно казалось, что на них уже поставлена жирная точка, на самом деле все обстоит намного лучше и перспективнее, чем кажется на первый взгляд.

ВЕСЫ. Получите прекрасную возможность наладить отношения с самыми несговорчивыми людьми. Это касается как работы, так и личной жизни. Перед вами откроются двери, постучать в которые вы боялись на протяжении длительного периода — воспользуйтесь этим шансом.

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СКОРПИОН. Доходы, которые получите в предстоящий период, должны быть распределены максимально рационально. Лучше всего приобрести то, что всегда будет иметь цену, а не складывать свои денежки в кубышку. Не оставляйте без внимания своих близких.

СТРЕЛЕЦ. Приступайте к задачам, которые имеют непосредственное отношение к финансам — период для подобной деятельности достаточно удачный. Можно производить операции купли-продажи. Прислушивайтесь к советам знающих, опытных людей.

КОЗЕРОГ. Риск — благородное дело, в этом получите возможность убедиться на собственном опыте. Однако не теряйте голову. Если сделка прошла весьма успешно один раз, это вовсе не означает, что так будет продолжаться всегда.

ВОДОЛЕЙ. Не ограничивайте себя в общении. Благодаря встречам, беседам с разными людьми сумеете обогатить себя новыми знаниями, стать обладателем ценной информации. Все это пригодится в будущей работе, поможет решить сложные задачи, поставленные руководством.

РЫБЫ. Заглядывать далеко вперед, чтобы построить планы на будущее, звезды вам сейчас не рекомендуют. Лучше заняться повседневными делами, которые не требуют слишком больших усилий. Будьте терпимее к капризам и претензиям близкого человека.

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