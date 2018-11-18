Астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2019 году

Овнам звёзды сулят повышение на работе, неожиданные премии и надбавки.

Согласно прогнозам астрологов, этой зимой шанс значительно улучшить финансовое положение имеется только у четырех знаков Зодиака.

Однако, стоит отметить, это не означает, что у других знаков будут трудности с зарабатыванием средств, передают "Новости планеты".

Итак, первые в списке Козероги. Деньги начнут приходить уже в начале зимы за те или иные проекты, которыми вы занимались на протяжении последних недель. Не советуем активно делить своими успехами с окружающими, поскольку обязательно найдётся завистник.

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Раки. Если верить звёздам, на работе вас ожидает приятный сюрприз, который повлечет за собой улучшение материального положения. Возможно, это будет карьерный рост. Везение будет сопровождать вас также и весной.

Девы. На работе вам подымут оклад, а старые знакомые отдадут долги, притом с процентами. Также некоторый доход будете иметь от старых дел, о которых вы уже забыли.

Овны. Звёзды сулят повышение на работе, неожиданные премии и надбавки, стабильный основной доход. Главное – не останавливаться в своей деятельности.

Ранее известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на 2019-й и рассказала, кому повезет в новом году.