Пострадавший в роковом ДТП актер "Дизель Шоу" записал новое видео

В роковом ДТП под Киевом погибла участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Один из участников "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который находился в злополучном автобусе во время ДТП, унесшего жизнь Марины Поплавской, опубликовал новое видео.

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На опубликованном в Facebook ролике актер танцует на костылях. "Учусь заново танцевать. Потом думаю попробовать ходить", – прокомментировал видео актер.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.