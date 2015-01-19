"Днепр-1" уничтожил группу террористов под Мариуполем

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу полка «Днепр-1».

Благодаря удачным действиям разведки полка "Днепр-1" удалось обнаружить и уничтожить наблюдательный пункт вооруженных террористов в районе Чермалыка.

Кроме того, во время патрулирования полком "Днепр-1" Кальмиуса в с. Чермалык было обнаружено ДРГ террористов. Бойцы полка "Днепр-1" уничтожили данную группу с помощью автоматического гранатомета.

Читайте такжеПри обстреле пригорода Мариуполя ранены 4 военных «Днепр-1» сейчас полностью контролирует с. Чермалык, которое находится в непосредственной близости с силами террористов.

Границей, отделяющей с. Чермалык от оккупированной территории, есть небольшое озеро, которое сейчас покрылось льдом, что дает возможность диверсионно-разводным группам противника переезжать на другую сторону.