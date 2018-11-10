В Херсонской области контрактник Вооруженных сил продавал взрывчатку и патроны

Военнослужащий пытался сбыть 5 кг пластида и почти 200 патронов.

В Херсонской области правоохранители задержали контрактника Вооруженных сил, который продавал взрывчатку и патроны.

Читайте такжеВ Одессе задержали мужчину, у которого в сумке был пистолет и самодельные взрывные устройства

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи.

Тайник со средствами поражения злоумышленник обустроил в лесополосе возле воинской части.

Правоохранители задержали контрактника после сбыта пяти килограммов пластида и почти 200 патронов различного калибра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), продолжаются неотложные следственные действия.