В Одесском порту обнаружили 400 боевых патронов при попытке незаконного ввоза в Украину

14:22, 02 июня 2018
Общество
309 0
Патроны изъяты и переданы сотрудникам Национальной полиции \ vv.com.ua

Читайте такжеНа Черниговщине задержали военного во время продажи гранатометов из зоны АТО (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы, арсенал боеприпасов обнаружили вчера пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесский-мтп».

«Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль «Фольксваген», прибывший в контейнере на одном из теплоходов, сработала служебная собака. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие отряда обнаружили в автомобиле 435 патронов различного калибра к боевому оружию», - сообщили в пресс-службе.

Патроны изъяты и переданы сотрудникам Национальной полиции.

Правоохранителями проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#боеприпасы#морпорт