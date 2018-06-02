В Одесском порту обнаружили 400 боевых патронов при попытке незаконного ввоза в Украину

Боеприпасы в автомобиле, ввезенном в контейнере, нашла служебная собака.

В Одесском морском порту в автомобиле, ввезенном в контейнере, пограничники нашли более 400 боевых патронов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы, арсенал боеприпасов обнаружили вчера пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесский-мтп».

«Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль «Фольксваген», прибывший в контейнере на одном из теплоходов, сработала служебная собака. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие отряда обнаружили в автомобиле 435 патронов различного калибра к боевому оружию», - сообщили в пресс-службе.

Патроны изъяты и переданы сотрудникам Национальной полиции.

Правоохранителями проводятся соответствующие оперативные мероприятия.