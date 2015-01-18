В Одесской области пограничники задержали прицепившегося к вагону россиянина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации Госпогранслужбы, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу в железнодорожном пункте пропуска «Кучурган».

«Неизвестного, который прицепился к одному из вагонов поезда «Кишинев - Москва», пограничники обнаружили сегодня ночью. Правоохранители нарушителя, который пытался избежать пограничного контроля, с поезда сняли и установили, что он - гражданин России, житель Новосибирской области», - говорится в сообщении.

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