В школах оккупированного Крыма будут выявлять «потенциальных террористов» – росСМИ

Склонных к девиантному поведению подростков будут искать с помощью тестирования и индивидуальных бесед с психологами.

В образовательных учреждениях оккупированного Крыма усилят работу по выявлению подростков, склонных к антисоциальному поведению. Соответствующие изменения будут внесены в планы воспитательной работы уже на следующее полугодие.

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Об этом сообщает Daily Storm, ссылаясь на так называемого министра образования аннексированного Крыма Наталью Гончарову.

Нововведения, о которых говорят в Крыму, связаны с участившимися вооруженными нападениями подростков в России и на оккупированных РФ территориях. Так, 17 октября студент Керченского политеха Владислав Росляков устроил взрыв, а затем расстрелял учеников и педагогов. Погиб 21 человек, десятки получили ранения.

По словам Гончаровой, сразу после керченской трагедии в учебных заведениях прошли лекции с представителями российского МВД и антитеррористических комиссий.

«На следующий семестр будут внесены изменения в планы воспитательной работы каждого учреждения. Где-то будет проведено тестирование среди старшеклассников на выявление подростков, склонных к девиантному поведению. Психологи будут вводить изменения в свои планы работы, в том числе проводить индивидуальные беседы, те же тестирования, классные часы — разные форматы», — рассказала она.

В то же время, руководители образовательных учреждений пояснили журналистам, что работа по выявлению подростков, склонных к девиантному поведению, велась всегда. Во всех школах ведутся так называемые социальные паспорта.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.