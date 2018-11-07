Угрожают протестами по всей Украине: владельцы авто на еврономерах выдвинули требования

Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года выпуска машины и была равной для всех, Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты "охватят всю Украину".

Участники движения "Авто Евро Сила", которые сегодня заблокировали движение в правительственном квартале Киева, обнародовали полный список своих требований к властям.

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Среди них - отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года изготовления машины и была равной для всех, сообщается на странице "Авто Евро Сила" в соцсети. Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты "охватят всю Украину".

"Таким образом, новое полное доступное растаможивание составит около 40% от стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца", - считают протестующие.

В законопроекте №8487 говорится, что для авто на бензине будет действовать базовая ставка в 50 евро. Эту сумму нужно будет умножить на количество лет, начиная со следующего года после выпуска автомобиля и на коэффициент объема двигателя.

Для авто на дизельном топливе базовая ставка должна составить 75 евро, которую также нужно умножить на возраст авто и коэффициент двигателя.

Именно эти пункты и предлагают откорректировать демонстранты, назвав их "дискриминационными, антинародными и коррупционными".

Также одним из условий движения является диалог с министрами и депутатами и общественное обсуждение поправок к законопроектам относительно растаможки, который нардепы планируют рассматривать завтра во втором чтении.

"В случае непринятия наших требований относительно доступного растаможивания никто не гарантирует, что не начнутся массовые бессрочные акции в каждой из областей Украины", - заявили водители авто на еврономерах.

Кроме этого, митингующие поддержали требование понижения цен на топливо и расследования деятельности "Укртрансбезопасности". Протестующие грозятся продолжать блокировать дороги до тех пор, пока не выполнят все их условия.