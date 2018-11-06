МВД призвали обеспечить круглосуточную охрану Почаевской Свято-Успенской лавры

Тернопольский облсовет призвал МВД обеспечить круглосуточную охрану Почаевской Свято-Успенской лавры из-за нагнетания страстей вокруг святыни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к руководителю МВД Арсену Авакову, принятому на сегодняшнем очередном заседании облсовета.

В нем депутаты выражают уверенность, что решение о создании единой украинской православной церкви будет способствовать межконфессиональному и церковно-государственному диалогу в Украине, станет важным шагом для обеспечения прав, свобод и религиозных потребностей граждан.

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При этом они отмечают, что накануне объединения УПЦ КП и УАПЦ «отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить противоречия между верующими православных конфессий, прибегают к искусственному нагнетанию религиозной ситуации и спекуляций вокруг юридической принадлежности Свято-Успенской Почаевской Лавры.

«Дополнительного беспокойства добавило обращение наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Владимира Мороза, который, ссылаясь на угрозы «расправой» над монахами, обнародовал просьбу к прихожанам подготовиться к физической защите святыни. Размещение в сети Интернет и распространение среди граждан недостоверной информации о планах силового захвата культового объекта приводит к массовой искусственно созданной паники, которая в перспективе может отразиться в противоправной деятельности», – говорится в обращении.

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Поэтому депутаты высказали просьбу организовать круглосуточную охрану святыни путем привлечения подразделений Национальной гвардии Украины, чтобы повысить уровень безопасности граждан на территории Почаевской объединенной территориальной общины и не допустить кровопролития и силового захвата Почаевской Свято-Успенской Лавры.

Депутаты также дополнили обращение просьбой к Министерству юстиции, а также управления СБУ в Тернопольской области и прокуратуры дать оценку факту незаконной регистрации права пользования на 6 сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которые относятся к памятнику архитектуры национального значения, которое недавно совершил регистратор КП "Струсовское" в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры для УПЦ МП до 2052 года.