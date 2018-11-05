В Украине появится новый конкурс короткометражных фильмов "Короткие встречи"

Проведение первого конкурса запланировано на 2019 год.

Министерство культуры Украины совместно с Одесской киностудией и Одесским отделением Национального союза кинематографистов Украины учреждают конкурс короткометражных фильмов имени Киры Муратовой «Короткие встречи».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской киностудии в своем Инстаграме.

Проведение первого конкурса запланировано на 2019 год. К участию будут приглашены молодые кинорежиссеры. Победители получат возможность производить свои проекты на мощностях Одесской киностудии.

"Представить украинское и даже мировое кино без Киры Муратовой невозможно, настолько огромен ее вклад в развитие кинематографа. Ее картины – образцы высокого киноискусства, они вдохновляют творцов как в Украине, так и далеко за ее пределами. Именно поэтому инициатива основания конкурса короткометражных фильмов имени Киры Муратовой «Короткие встречи» - событие чрезвычайно важное в контексте государственном, когда вопрос национального кино занимает одно из ведущих мест в сфере развития культуры", – говорит Министр культуры Украины Евгений Нищук.

По его мнению, короткометражное кино в Украине – достаточно сильный сегмент, о чем говорят высокие награды украинских кинематографистов на мировых кинофорумах.

"Особенно важной эта инициатива является в контексте возрождения украинского кино и создания нового поколения украинских кинематографистов. Я надеюсь, что проект конкурса короткометражных фильмов найдет поддержку среди профильных экспертов УКФ и Минкульта и будет реализован на самом высоком уровне", - заявил Нищук.